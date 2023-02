(Di venerdì 10 febbraio 2023)sempre gentile e garbato questa volta tira fuori gli artigli e lo fa mentre : 'Per Giorgia`inopportuna' la cena parigina tra, Scholz e Zelensky . Per Matteoinopportune ...

Lo scrive su Twitter il deputato e candidato alla guida del Pd Gianni...cultura europea e italiana' 'Credo che lei abbia ragione e credo anche sia stato anche...ha una visione di un partito del passato che però era un buon partito, in questo caso il ...

Cuperlo: “Di inopportuno non ci sono Macron e Egonu ma Salvini e Meloni” Globalist.it

Verso il congresso - Pd, Cuperlo esalta Oliverio: «Il suo sostegno è motivo di fiducia per un partito più inclusivo» LaC news24

Congresso Partito democratico: la Mozione Cuperlo fa ricorso CatanzaroInforma

Sanremo, Pasquino: Mattarella Io non ci sarei andato. Benigni mai apprezzato Affaritaliani.it

Ignazio La Russa e il busto di Mussolini, Matteo Salvini ministro per Sanremo: il peggio della settimana L'Espresso

Cuperlo sempre gentile e garbato questa volta tira fuori gli artigli e lo fa mentre : “Per Giorgia Meloni `inopportuna” la cena parigina tra Macron, Scholz e Zelensky. Per Matteo Salvini inopportune ...Rito collettivo, specchio del paese, cultura popolare e fenomeno trash. Perché Sanremo è Sanremo Ne parliamo in diretta con Stefano Crippa, Flaviano De Luca e Cecilia Ermini in collegamento dalla ...