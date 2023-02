Crisi climatica | nella Sicilia orientale 48 ore di piogge torrenziali e vento gelido | frane | allagamenti e famiglie isolate

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Strade trasformate in torrenti e interrotte da detriti, alberi abbattuti e fiumi straripati. Interi comuni isolati, scuole chiuse e l’aeroporto di Catania nel caos tra voli dirottati e fortissimi ritardi. Situazione critica indove per 48 ore si sono abbattutie venti gelidi. Nel Ragusano forse la situazione più complicata. Centinaia le persone rimastee soccorse dai servizi d’emergenza. La strada statale 194 “Ragusana” è rimasta per ore chiusa al traffico nei pressi di Carlentini (Sr), per straripamento del fiume San Leonardo. E in serata Rete ferroviaria italiana ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Caltanissetta, Caltanissetta Xirbi-Bicocca e Bicocca-Caltagirone. Il mare in tempesta e le forti raffiche di ...

...del gas in modo coerente con gli obiettivi di transizione energetica ea lungo termine dei Paesi'. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha 'innescato una...La programmazione del Governo ne tiene conto e il Piano Nazionale di Adattamento alla(PNACC) per questo prevede uno specifico capitolo per i danni ai beni culturali causati dalla ...

Crisi climatica e calo demografico, abbiamo bisogno di una cultura del cambiamento Domani

Uk, ambientalista a processo nomina la crisi climatica e viene condannato per oltraggio alla corte Il Fatto Quotidiano

Crisi climatica, nella Sicilia orientale 48 ore di piogge torrenziali e vento gelido: frane, allagamenti e… Il Fatto Quotidiano

Crisi climatica, una lettera disperata dall’apocalisse futura Domani

Geoingegneria solare, polvere di Luna contro la crisi climatica Rinnovabili

I Coma Cose a Sanremo 2023 con la canzone L'Addio parlano della loro crisi di coppia, ma con i loro vestiti manifestano ... dalla salvaguardia del Pianeta e il cambiamento climatico ai i diritti degli ...Anche in questa occasione purtroppo non possiamo non registrare il fatto che transizione energetica e lotta alla crisi climatica decisamente non siano al centro delle proposte e del dibattito politico ...