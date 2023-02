Crede di essere bravo | ma | Zaniolo | umiliazione finale dai vertici della Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Oramai è ufficiale: Nicolòè un nuovo giocatore del Galatasaray. E lacede così il suo giocatore con cui si è trovato a fare i conti nella fasedel calciomercato. Intanto il general manager giallorosso, Tiago Pinto, non si è nascosto, dicendo apertamente che pensava di poter incassare molto di più dalla cessione del giocatore, ceduto per meno di 20 milioni dopo i 30 offerti dal Bournemouth: “Non mi nascondo, ho le mie responsabilità. Pensavo di guadagnare di più dalla sua cessione. Una settimana fa avevamo un'offerta migliore. Se sono contento? Non lo sarò mai". Pinto: “Non soddisfatto di questo mercato” Il dirigente portoghese è conscio delle difficoltà del mercato dei giallorossi, e rimpiange ancora il no al Bournemouth: "Non sono soddisfatto di questo calciomercato. Non mi posso nascondere. Ne ...