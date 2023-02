(Di venerdì 10 febbraio 2023) I dati settimanalia Cabina di regia. Riduzione del 10 per cento'incidenza. L'indice di replicazione passa da da 0,68 a 0,73: è comunque ampiamente sotto la soglia di allarme

"Fortunatamente, a parte l'annus horribilis del- 19, siamostati in crescita. Per il prossimo anno sono previsti dei piani strategici e di distribuzione più strutturati che ci ......acuito lo scorso inverno a causa della recrudescenza di virus e malattie respiratorie come il... mentre i problemi legati alla fabbricazione dei prodotti sono 'più frequenti'. A gennaio, l'...

Covid, sempre meno casi ma leggera risalita dell'Rt la Repubblica

Covid, virus sotto controllo in Italia: sempre meno attualmente positivi nel leccese. 216 nuovi casi in Puglia, 62 nel leccese Virgilio

Covid, report settimanale: contagi sempre più giù, lentamente a ... SiracusaOggi.it

Covid, chi si ammala di più oggi e quanto si muore ancora. Variante Kraken più pericolosa QuiFinanza

Schillaci: “Toglieremo paletti in Ospedali per il Covid, ma sempre ... Il Sole 24 ORE

Sono 543, in calo rispetto al giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto e 3 i decessi, dati che portano i totali rispettivamente a 2.682.550 i contagi ufficiali e 16.608 de ...Complice la minore severità delle attuali sottovarianti Omicron, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco «ci troviamo davanti a una macroscopica sottostima dei casi reali» ...