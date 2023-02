... da sempre economista e uomo di sinistra, annota come la personalità politica che si comporta... Al fondo, poi, l'Italia è stata salvata dale dalla guerra all'Ucraina che hanno costretto l'...A pesare i dati diffusiche mostrano, non tanto l'inflazione sopra il 2% ma cresciuta meno del ...economica stia impiegando piu' tempo del previsto dopo la revoca delle restrizioni anti -. A ...

Covid oggi Italia, incidenza ancora in calo ma sale Rt: report Iss Adnkronos

Covid in Italia e nel mondo, ultime news di oggi 9 febbraio sulla pandemia di Coronavirus. DIRETTA Sky Tg24

Covid oggi Toscana, 238 contagi e 6 morti: bollettino 10 febbraio Tiscali Notizie

Covid in Toscana: decessi, ricoveri e contagi nel bollettino del 9 febbraio LA NAZIONE

Covid oggi Toscana, 275 contagi e 3 morti: bollettino 9 febbraio Tiscali Notizie

ROMA - Tossicodipendenti che per pochi euro, o qualche dose di sostanza stupefacente, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare ...Se non ci fosse stato il Covid sarebbero andate in prescrizione. È quanto si sono sentiti dire i destinatari delle ingiunzioni di pagamento arrivate in questi giorni a moltissimi automobilisti ...