Covid | le notizie Bollettino settimanale | 30 911 casi -6 | 4% e 279 morti -36 | 4% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sale il tasso di positività: 5,7% in ultima settimana, +0,2. Il nuovo monitoraggio Iss-Ministero Salute indica la discesa dell’incidenza deia 52 ogni 100.000 abitanti. L’Rt calcolato suisintomatici è stato pari a 0,73, in lieve aumento ma ancora sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 1,6%. L'occupazione in aree mediche scende al 5,4%