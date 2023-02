Covid | le notizie Bollettino settimanale | 30 911 casi -6 | 4% e 279 morti -36 | 4% LIVE

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il tasso di positività sale a 5,7% in ultima settimana: +0,2. Il nuovo monitoraggio Iss-Ministero Salute indica la discesa dell’incidenza deia 52 ogni 100.000 abitanti. L’Rt calcolato suisintomatici è stato pari a 0,73, in lieve aumento ma ancora sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 1,6%. L'occupazione in aree mediche scende al 5,4%

... però, la mancata conferma dell'organiconon è frutto delle scelte del Governo Meloni: il ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...Permessa anche per tutto il 2023 la procedura, prevista per l'emergenza- 19, che consente alle amministrazioni competenti di anticipare l'80% dei contributi in favore delle imprese agricole ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 30.911 i nuovi positivi in Italia, in calo del -6,4% rispetto alla settimana precedente, quando i contagiati furono 33.042. Sono 279 i deceduti, con una netta diminuzione del ...