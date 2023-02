Covid in Toscana | 6 morti | oggi 10 febbraio E 238 nuovi contagi I ricoverati sono 180 9 in terapia intensiva

(Di venerdì 10 febbraio 2023)6 iper coronavirus, in102023. Si tratta di 3 uomini e 3 donne con età media di 77 anni.238 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 49stati confermati con tampone molecolare e gli altri 189 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

PISA - Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 52 nuovi casi di positività al Coronavirus , che rientrano tra i 238 registrati nelle ultime ventiquattro ore in. I dati emergono dal report odierno che monitora l'andamento dell'epidemia. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 330 tamponi molecolari e 2.568 tamponi antigenici rapidi: di ...Sono 238 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 49 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 189 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...

Covid in Toscana: decessi, ricoveri e contagi nel bollettino del 10 febbraio LA NAZIONE

In Toscana 229 nuovi casi Covid e 4 decessi Agenzia ANSA

Covid in Toscana: decessi, ricoveri e contagi nel bollettino del 9 febbraio LA NAZIONE

Coronavirus in Toscana: il bollettino dell'8 febbraio PisaToday

Covid Toscana, ricoveri sotto quota duecento e positivi in calo LA NAZIONE

Firenze, 10 febbraio 2023 – Covid Toscana , sono sono 238 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 10 febbraio, nella regione: 49 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 189 con t ...(Adnkronos) - Sono 238 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, 49 confermati con tampone ...