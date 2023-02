Covid | in Italia 30 911 positivi e 279 decessi in una settimana

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono 30.911 i nuoviin, in calo del -6,4% rispetto allaprecedente, quando i contagiati furono 33.042. Sono 279 i deceduti, con una netta diminuzione del -36,4% rispetto allaprecedente, quando i morti furono 439. Diminuiscono anche i tamponi effettuati, che sono stati 547.026, con una variazione di -8,1% rispetto allaprecedente, quando i testati furono 595.539. Il tasso dità è del 5,7% con una variazione di +0,2% rispetto allaprecedente (5,5%).(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

