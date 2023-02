Ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci - Scende ancora il numero dei ricoveratinelle terapie intensive e nei reparti ordinari degli ospedali d'Italia. Mentre salgono a 2 ...commenta La curva epidemiologica delvede un rialzo dell'indice Rt e un calo dell'incidenza. Tra il 25 e il 31 gennaio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,64 - 0,91), in aumento rispetto alla ...

Covid, cala l'incidenza ed anche l'occupazione negli ospedali TGLA7

Covid, Iss: torna a salire l'indice Rt, cala l'incidenza TGCOM

La paura del Covid cala, le Big Pharma dimagriscono AGI - Agenzia Italia

Covid in Campania, cala il tasso di incidenza La Repubblica

Covid in Calabria, cala il tasso di positività. Ma sono 4 le vittime ... Corriere della Calabria

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La logica conseguenza del calo delle consegne è quello del fatturato ... più alta se non fosse stato per i problemi di produzione causati dall’esplosione del COVID-19 nello stabilimento di Zhengzhou, ...