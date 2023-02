(Di venerdì 10 febbraio 2023) Alfredosi èto nuovamente di sottoporsi a una. L'anarchico è in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protesta contro il 41bis. Detenuto nel carcere milanese di Opera viene costantemente...

Apriti cielo: l'uomo protesta e per oltre cento giorniqualsiasi tipo di cibo. E' inumano anche perchéè malato e il suo avvocato sostiene che questo stato di cose non potrà durare a ...Apriti cielo: l'uomo protesta e per oltre cento giorniqualsiasi tipo di cibo. E' inumano anche perchéè malato e il suo avvocato sostiene che questo stato di cose non potrà durare a ...

«Se Cospito rifiuta le cure dubito che lo Stato possa intervenire» Il Dubbio

Cospito resta al 41 bis, lui non si scompone e ringrazia gli agenti. «Se lo aspettava» Corriere della Sera

Cospito, Nordio butta le chiavi «No» alla revoca del 41 bis | il ... Il Manifesto

Cospito rifiuta ancora di sottoporsi a visita psichiatrica - Ultima Ora Agenzia ANSA

Cospito rifiuta di sottoporti alla visita psichiatrica Today.it

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Ha rifiutato ancora di sottoporsi ad una visita psichiatrica Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protesta contro il 41bis. Detenuto ...Walter Verini, senatore dem, lei è tra i quattro parlamentari che ha fatto visita ad Alfredo Cospito. Per questo siete stati accusati dalla destra, e il Pd nel suo insieme, sdi “collusione con i mafio ...