(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una piccolacondi colore nero 'No 41bis' è comparsa su un muro di corso Garibaldi a pochi passi de da Porta Nolana a. Già in altre...

La rabbia non si ferma. Continuano a Milano lein solidarietà ad Alfredo, il 55enne della federazione anarchica informale condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe ..." La scia di inciviltà che da giorni portano avanti gli anarchici, imbrattando monumenti ed edifici pubblici per manifestare il proprio sostegno ad Alfredo, è un boomerang ideologico: si chiede di difendere i diritti, il senso di legalità e di giustizia nel nostro Paese, distruggendone i simboli più importanti ". Così Antonio Nicolosi, segretario ...

Cospito, la protesta non si ferma: gli anarchici domani di nuovo in piazza MilanoToday.it

Cospito, proteste anche a Napoli: scritta spray contro il 41 bis vicino alla Circumvesuviana ilmattino.it

Protesta anarchici per Cospito: scritte sui muri e rivendicazioni online. Domani il corteo IL GIORNO

Caso Cospito, si allarga la protesta studentesca La Gazzetta del Mezzogiorno

Approfondimento: proteste Collettivo Adespota, chi è Alfredo Cospito ilSaronno

Una piccola scritta con spray di colore nero 'No 41bis' è comparsa su un muro di corso Garibaldi a pochi passi dalla Circumvesuviana e da Porta Nolana a Napoli. Già in ...Una piccola scritta con spray di colore nero 'No 41bis' è comparsa su un muro di corso Garibaldi a pochi passi dalla Circumvesuviana e da Porta Nolana a Napoli. Già in ...