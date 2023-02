(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rigettato la richiesta di revoca delduro per Alfredo. Un gesto di grande coraggio. Non perché sia una azione unica nel suo genere ma semplicemente perché è stata una risposta prima di tutto di corretta interpretazione legislativa, in quanto è stata applicata legittimamente un prerogativa del Ministro della Giustizia sul parere dell'autorità giudiziaria e in secondo luogo è stata una scelta a mia avviso corretta perché non è ammissibile che lo Stato si pieghi alle richieste di persone che vogliono far valere i propri diritti tramite la violenza e il ricatto. Mi ha particolarmente colpito una frase che Nordio ha inserito nel provvedimento presentato: «Il corpo di Alfredoè divenuto il catalizzatore che serviva all'azione strategica del detenuto che chiedeva unità ...

E se"Speriamo di no - ribatte Salvini - ogni vita è sacra, anche quella di un detenuto e di un delinquente". Con toni più soft, appoggi a Nordio arrivano anche da Forza Italia e dal ...Contro il regime del 'carcere duro'è in sciopero della fame da oltre cento giorni ed ha perso quasi 50 chili, il che lo espone al rischio di morire. Finora non ha avuto esito alcuno la ...

Cospito muore in carcere Le vergognose minacce anarchiche Liberoquotidiano.it

Cospito resta al 42 bis. E se muore pazienza. Il ministro Nordio ha ... Farodiroma

Nordio condanna a morte Alfredo Cospito Contropiano

Se Cospito muore è solo colpa sua Nicola Porro

Cospito muore di fame ma il 41-bis è “indispensabile” per Nordio: “Stato non cede, non t... Il Riformista

"Sabato entrerà in carcere il nostro medico e vedremo cosa ci dirà una volta che avrà accesso alle cartelle cliniche. Non essendo un medico, non saprei: vedo una persona molto provata". Ha parlato in ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...