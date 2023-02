Cospito | il legale | “L’esito è quasi scontato Morirà in carcere”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Il mio assistito mi ha detto che si aspettava che il ministro rigettasse la richiesta di revoca del 41-bis e ha ringraziato quelli che si sono spesi per lui”. È quanto ha detto Flavio Rossi Albertini,di Alferdo, in conferenza stampa alla Camera commentando la decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di non revocare il 41 bis all’anarchico. “– ha aggiunto ildi-, per quanto mi riguarda sono settimane che considero imminente il tracollo. Alfredodimostra di avere una tempra particolarmente forte, anche a sentire i medici, ma chedi questa vicenda sia la fine dimi sembra”. Ildi ...

'Do quasi per scontato chemuoia, ma è possibile che nel 2024 un anarchico possa morire in carcere'. Sono le parole di Flavio Rossi Albertini ,di Alfredo, in sciopero della fame da 110 giorni per protestare contro il 41bis . L'avvocato riporta anche alcune parole riferite dallo stessodopo la decisione del ministro ...... "Ragioni infondate", l'avvocato: "Ha perso quasi 50 chili" " Hanno deciso di tumularmi dentro questo sarcofago di cemento " ha detto, stando a quanto riferito dal. L'anarchico,...

