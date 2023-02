Cospito | Hanno deciso di tumularmi

Leggi su agi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) AGI - Ha perso 47 chili da quando il 20 ottobre 2022 ha iniziato lo sciopero della fame, ma Alfredoha ancora una capacità "immutata di orientare le iniziative di lotta della galassia anarco insurrezionalista verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti". È questo il motivo per cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio hadi respingere l'istanza di revoca del 41 bi, confermando dunque il carcere duro. "È provato, stanco, ormai allo stremo. È una persona molto in là rispetto alla fase critica". Lo descrive così il legale, Flavio Rossi Albertini, che ha tenuto una conferenza stampa alla Camera, rivelando che Cospipto si aspettava la decisione che poi il ministro ha assunto, e ha ringraziato quanti si sono spesi per lui. "di", ha detto l'anarchico al suo ...