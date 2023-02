Cospito annuncia la sua morte | “Mi tumuleranno in questo sarcofago di cemento | il carcere”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Grazie, me l’aspettavo”. Così Alfredoha commentato il rigetto da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio dell’istanza di revoca del 41bis presentata dal difensore Flavio Rossi Albertini, secondo quanto riferito dal difensore dell’anarchico in una conferenza stampa alla Camera., per tramite dei suoi legali,la propria linea della “resistenza” a oltranza, fino alle estreme conseguenze: “Hanno deciso di tumularmi dentrodi“, è la frase attribuita all’anarchico in sciopero della fame da oltre 110 giorni contro la sua detenzione al 41 bis. “Ma è possibile che nel 2023 un anarchico in sciopero della fame possa morire in? Io do quasi per scontatoesito”, dice l’avvocato Flavio Rossi ...