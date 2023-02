Così ho scoperto la tragedia delle foibe Il Ricordo negli occhi del gen Rossi

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Illustre e caro Colonnello, mi è gradito informarLa che Ella con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2005, è stata designata componente della Commissione incaricata dell’esamedomande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati…”, firmato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.sono stato avvisato il primo aprile del 2004 di un nuovo incarico che mi avrebbe proiettato in una realtà di cui ero superficialmente a conoscenza,come era ancor meno conosciuta alla gran parte degli italiani, perché relegata in un angolo della nostra storia nazionale per via di una guerra persa e per le solite divisioni interpretative di essa. La realtà a cui faccio riferimento è quella del drammavittime...