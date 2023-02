“Cosa non deve fare Meloni” Caracciolo avvisa il premier sulle trame nell' Ue

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “La politica estera non si fa con i lamenti”. È questo il titolo di un articolo a firma di Lucio, direttore della rivista di geopolitica Limes, spiegato nel corso dell'edizione del 10 febbraio di Agorà, il talk show del mattino di Rai3 condotto da Monica Giandotti. Al centro del discorso dell'esperto c'è la crisi tra Italia e Francia per l'esclusione di Giorgiadal vertice a Parigi con Volodymyr Zelensky, che ha partecipato ad una cena a tre con Emmanuel Macron, padrone di casa, ed Olaf Scholz: “Più che un lamento è forse una forma di esternazione di un'offesa da parte del nostro presidente del Consiglio, che secondo me non conviene a nessuno. Non conviene a noi, perché quando ci escludono è meglio non sottolinearlo, ma il fatto che francesi e tedeschi si vedano in un formato privilegiato è praticamente la storia dell'Europa, non c'è ...