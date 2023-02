Corriere della droga fatto a pezzi a La Spezia per recuperare gli ovuli di cocaina | 4 pusher stranieri in manette

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Come nei peggiori film horror, hannounperglidiche aveva ingerito: 4 immigrati di origine latinoamericana sono finiti ina La. Altri due sono latitanti. Una vicenda venuta alla luce quasi un anno fa: il 17 febbraio dello scorso anno, un escursionista che passeggiava con i suoi cani a Carpena di Marinasco ritrovò le ossa del bacino e altri resti che sembravano umani. LEGGI ANCHEVedova sui 312mila euro avuti da Soros: "Niente di strano, la pensa come me sue immigrazione" Como, scoperto un capannone con tremila piante di marijuana. Indue albanesi (video) Già ...