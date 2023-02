‘Corrado Veneziano nel Metaverso’ | una celebrazione dei non luoghi

Leggi su funweek

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’arte invade il Metaverso con le opere di Corrado. A distanza di dieci anni dalla sua prima personale, la mostra antologica Corradonel Metaverso inaugura mercoledì 15 febbraio in un inedito spazio, quello della Sky Art Gallery su Spatial, ambientata sul comprensorio del Cervino, sospesa nel cielo con un panorama mozzafiato a 360°. La curatela è di Francesca Barbi Marinetti, l’architettura della galleria è realizzata da Dario Buratti, aka Colpo Wexler, la direzione artistica è di Marina Bellini, aka Mexi Lane, anche regista del video che sarà distribuito prossimamente sui canali social. Corradonel Metaverso: le opere in mostra La mostra ripropone le opere più emblematiche della prima personale dell’artista, quella di Roma del 2013 (L’anima dei non), integrate con una ...