Coronavirus | continua la discesa degli indicatori chiave Indice Rt in controtendenza ma sotto la soglia epidemica

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ladi quasi tutti glinumerici sulla pandemia da. L’incidenza settimanale (03/01/2023 -09/02/2023), evidenziata dal monitoraggio Iss-ministero della Salute, arriva a 52 casi ogni 100 mila abitanti, una diminuzione di sei unità rispetto alla scorsa rilevazione, quando la cifra era 58 ogni 100 mila abitanti. Ad andare inè l’Rt che sale lievemente a 0,73 (range 0,64-0,91). L’indicatore rimanela, ma in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando si attestata a 0,68. Scende il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva, che raggiunge l’1,6% (al 9 febbraio) rispetto all’1,8% del 02 febbraio. In calo anche l’occupazione delle aree mediche ...

Continua il calo dell'incidenza settimanale di Covid in Italia ma sale l'Rt. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute.