(Di venerdì 10 febbraio 2023) A, in provincia di Milano, una28enne è statae poineldelda un uomo ecuadoriano di 35 anni, incensurato. È stato...

violentata in un parcheggio aI fatti sono accaduti il 4 gennaio scorso, quando la giovane, una 28enne che fa il primo turno, quello dell'alba, intorno alle 5 si è recata in bici a ...Unadi un supermercato, seguita mentre in bici si recava a lavoro a(Milano) è stata aggredita nel parcheggio. Il presunto responsabile è ora stato arrestato dai Carabinieri di Milano, ...

Cornaredo, segue commessa e la violenta nel parcheggio del supermercato: in arresto 35enne Corriere Milano

Cornaredo, violenza sessuale davanti al supermercato: arrestato 28enne IL GIORNO

Cornaredo, commessa inseguita e violentata nel parcheggio del supermercato: arrestato 35enne ilmessaggero.it

Cornaredo, canile in pessime condizioni: animali morti e locali ... IL GIORNO

I Nas entrano nel canile lager di Cornaredo: il video che mostra box ... Kodami