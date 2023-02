Coppa del Mondo Sci Alpinismo | pioggia di medaglie per l’Italia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Matteo Eydallin ha conquistato il terzo posto nell’individuale maschile, nella giornata di chiusura della tappa didelospitata a Morgins, in Svizzera. Il 38enne piemontese del Centro Sportivo Esercito, si è classificato alle spalle del padrone di casa Remi Bonnet – primo col tempo di 1h24’56?5 -, e del francese Xavier Gachet. Eydallin, al primo podio stagionale, è riuscito a sconfiggere la resistenza degli agguerritissimi compagni di squadra Nadir Maguet e Robert Antonioli, che hanno terminato rispettivamente al quarto e quinto posto. Tanta Italia nelle prime dieci posizioni, grazie anche a Davide Magnini all’ottavo posto e Michele Boscacci – detentore della sfera di cristallo – in decima piazza, seguito da Alex Oberbacher 11esimo e Federico Nicolini 12esimo. Più attardati Nicolò Canclini 23esimo, Matteo Sostizzo 26esimo e Luca Tomasoni ...

...sul ghiaccio della Acinque Ice Arena in quella che è una sorta di rivincita della finale di...agguerriti e desiderosi di far 'saltare' l'imbattibilità dei Mastini nella seconda fase...... 14 maggio (spareggio/i) 21 maggio (gara unica dopo lo spareggio) La Finale diItalia si giocherà il 27 maggio. Con la pubblicazioneComunicato Ufficiale n.94, il Dipartimento ...

Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lake Placid 2023. Si torna nello Stato di New York dopo 32 anni! OA Sport

GRAND PRIX E COPPA DEL MONDO - WEEKEND RICCHISSIMO DI GARE CON CINQUE ARMI IMPEGNATE, TUTTI ... Federazione Italiana Scherma

Coppa del Mondo per club, il Real Madrid vola in finale: 4-1 all'Al Ahly e sfida all'Al-Hilal prenotata Calciomercato.com

Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach 2023. Nella Foresta Nera l'ultima tappa prima dei Mondiali di Planica OA Sport

Scherma, Coppa del Mondo 2023: i convocati dell'Italia per il GP di Torino e gli altri appuntamenti OA Sport

Si conclude la tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2022-2023 a Morgins (Region Dents du Midi), in Svizzera con le Individual Race: altra giornata positiva per gli atleti azzurri che portano a ca ...perché nel primo caso i norbelloni scendono in campo per agguantare la semifinale della coppa europea TT Intercup, mentre l’indomani sono le terze in classifica di A1 femminile che proveranno a ...