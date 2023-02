Convocati per l’Ascoli

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Domani in campo per la 23ª giornata di Serie BKT, Cittadella – Ascoli al Tombolato con fischio d’inizio alle ore 14.00. Rientrano dopo il turno di stop Mastrantonio, Salvi e Branca.In diffida oltre a Salvi, Lores Varela e Kastrati c’è, dopo il giallo di Venezia, anche Antonucci. Rientra Magrassi, nonBaldini, Danzi e Felicioli, il resto della squadra è a disposizione. 23 per mister Gorini domani: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano5 DEL FABRO Dario14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo 98 GIRAUDO Federico CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe23 BRANCA Simone21 CROCIATA Giovanni26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe90 ASENCIO Raul99 MAGRASSI ...

Nuovi radunole rappresentative Regionali Femminile, Under 19 e Under 15 Calcio a cinque. Ecco tutti i. FEMMINILE CALCIO A 5 " MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 " ORE 20.00 " impianto "PalaBeinasco" di via ...Il Napoli Primavera affronta il Leccela 18esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al Centro ... Idi Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, ...

Rugby - Italia U19: 29 convocati per il raduno di Parma OnRugby

EUROPEI CADETTI E GIOVANI TALLINN 2023 – GLI AZZURRINI CONVOCATI PER LA KERMESSE CONTINENTALE ... Federazione Italiana Scherma

I convocati di Iannone per l'amichevole del 15 febbraio contro il Giardinetti U19 Gazzetta Regionale

Rugby, Sei Nazioni 2023: Inghilterra, i convocati per sfidare l’Italia OA Sport

Palermo, i convocati per il big match contro il Genoa Tuttocampo

e martedì 28 febbraio per la prova a squadre. Due altre atlete liguri sono state convocate come riserve in Italia: Giada Galetti (Club Scherma Voltri) nella sciabola Cadetti (Under 17) e Anita ...Il Milan è arrivato da pochi minuti nel consueto albergo vicino a San Siro dove resterà fino alla gara di questa sera contro il Torino e tra i convocati torna anche Zlatan Ibrahimovic. Out invece ...