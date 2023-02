Convocate Milan-Fiorentina e report medico

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ACFcomunica che la calciatrice Michela Catena è stata sottoposta nella giornata di ieri ad accertamenti diagnostici che hanno confermato una elongazione a carico dei muscoli peronieri della gamba sinistra. La calciatrice Federica Russo, invece, in uno scontro di gioco durante l’allenamento odierno ha riportato un trauma contusivo-distorsivo del polso destro. Entrambe le atlete hanno già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. Leviola per la sfida di Coppa Italia di domani ore 12.30 contro il:Agard Laura, Baldi Rachele, Bartalini Viola, Boquete Veronica, Breitner Stephanie, Cafferata Federica, Erzen Kaja, Hammarlund Pauline, Jackmon Jazmin, Johannsdottir Alexandra, Kajan Zsanett, Longo Miriam, Mijatovic Milica, Monnecchi Margherita, Parisi Alice, ...

Durante il prepartita di Milan-Torino, ai microfoni di Dazn è intervenuto Paolo Maldini che ha parlato del momento della stagione milanista.Tutto confermato per quanto riguarda le scelte di Pioli che rilancia Thiaw in difesa e in attacco si affida alla coppia Brahim-Leao alle spalle di Giroud.