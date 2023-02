Contributi per il pagamento degli affitti a Cerveteri | aperto il bando

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 febbraio 2023)– È disponibile sul sito istituzionale del Comune dil’avviso pubblico per la concessione diintegrativo per ildei canoni di affittoimmobili relativamente l’annualità 2022. Un’opportunità importante per le famiglie in difficoltà del territorio, che consentirà loro di poter usufruire di un sostegno aldel canone d’affitto di casa. Termine ultimo per la presentazione delle domande, che dovrà avvenire solo ed esclusivamente la modulistica disponibile sul sito, è quello di venerdì 7 aprile alle ore 12:00. Possono presentare domanda di contributo i residenti o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio nel Comune dii cittadini italiani, appartenenti all’Unione Europea o extracomunitari ma in ...