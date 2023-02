Conto corrente | secondo Altroconsumo è questo il più conveniente | il risparmio è incredibile

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In tempi di tassi in aumento, stretta sul credito, inflazione al galoppo e carovita dilagante, la caccia alpiù economico è una priorità: ecco la selezione degli esperti. Risparmiare, risparmiare, risparmiare. In uno scenario a tinte sempre più fosche, con tutti i costi in vertiginoso aumento, anche le banche hanno rivisto al rialzo gli oneri per i titolari dei conti correnti. Per fortuna, però, c’è ancora chi promette una gestione dei risparmi a costo zero, o quasi. Banconote di euro e dollari (Ilovetrading.it)la classifica stilata da, per non mettere mano al portafoglio bisogna fare affidamento sul digitale: ci sono infatti molti istituti di credito tradizionali e online che offrono tariffe convenienti a chi decide di aprire unnon passando dallo sportello. ...