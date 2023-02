Conti correnti a zero spese | esistono davvero?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Da qualche anno a questa parte nelle offerte delle banche hanno iniziato a comparire i cosiddetti. Da subito questo prodotto finanziario ha destato curiosità e interesse nei consumatori (d’altronde chi non vorrebbe risparmiare sui canoni e sulle commissioni versate alla banca?), Isono stati proposti in diverse versioni, alcune completamente gratuite e altre con qualche commissione e qualche costo da tenere presente. Quindi sì, i, ma prima di aprirne uno è sempre necessario leggere con attenzione le condizioni contrattuali in modo da non avere brutte sorprese al momento della lettura dell’estratto ...