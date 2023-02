Conte M5s al Pd | ' Dopo le primarie capiremo se potremo essere alleati'

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Giuseppe, leader del M5s, in un'intervista a QN, ha parlato della ripresa dei rapporto con il Pd."La politica si fa con un confronto vero sui temi. Non potendo annoverare il duo Renzi - Calenda ...

Giuseppe, leader del, in un'intervista a QN, ha parlato della ripresa dei rapporto con il Pd."La politica si fa con un confronto vero sui temi. Non potendo annoverare il duo Renzi - Calenda tra le ...Il presidente del: 'Nel Lazio il mancato accordo è colpa dei dem. Lavorare con loro Aspettiamo di capire quale sarà la loro identità'. Stoccata al governo: 'In Europa siamo fuori dai tavoli che ...

Travaglio a La7: “Per Cuperlo Conte vuole distruggere il Pd come Renzi Veramente questa estate erano i… Il Fatto Quotidiano

Conte mette alla prova il Pd LA NOTIZIA

Dichiarazioni del leader del M5S Giuseppe Conte sul Governo Meloni in Europa e le elezioni regionali 2023 (9.02.2023) Radio Radicale

Giuseppe Conte a Milano per sostenere Majorino: “Partita aperta, un’occasione concreta per voltare pagina” La Stampa

Lazio:Conte, voto disgiunto Elettori Pd scelgano candidata M5s Agenzia ANSA

A sostenerla, in questa ultima arringa, ci saranno anche il leader del M5s Giuseppe Conte, insieme all’ex ministro Sergio Costa, oltre ai vari consiglieri regionali e romani. Lo spoglio delle schede ..."Inadeguata a guidare il Paese. Meloni è solo una bulletta". Parla il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.