Condotta idrica rotta a Pozzuoli | chiusa via Fasano

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023): Interventi tempestivi in via. Per permettere le riparazione stradaA causa di unaqualche ora fa interrotto il traffico veicolare in viain entrambi i sensi di marcia. Tempestivo l’intervento dell’acquedotto per le opportune riparazione. Il tratto interessato dal disagio è compreso tra la rotonda all’uscita del tunnel Via Campana – Porto e l’ingresso dell’ex stazione della Ferrovia Cumana di Cantieri, in entrambi i sensi di marcia. Dal comune difanno sapere che la strada resteràal traffico fino alla riparazione del guasto. Se ti va lascia un like alla ...