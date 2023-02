Concorsi forze dell’ordine più rapidi | cosa cambia con l’emendamento Milleproroghe

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ‘Modalità semplificate fino al 31 dicembre 2026 per ie tempi accorciati dei corsi di formazione per il personale per l’assunzione diarmate,di polizia, Corpo nazionale di vigili del fuoco, personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile’. È questo il nome deldi Fratelli d’Italia al decreto. Riformulato ed approvato dalle commissioni Bilancio e Affari istituzionali del Senato,snellirà l’iter deirendendo più rapide e semplici le assunzioni delle. La semplificazione deiper le. Iper entrare nei vari Corpi delle ...

Un altro incentivo potrebbe essere una quota di posti neipubblici riservati a chi ha svolto il Servizio civile: "Come già si fa per gli appartenenti alledell'ordine", ipotizza ...Ma come saranno i nuoviper ledell'ordine L'emendamento prevede una semplificazione delle selezioni, lo scorrimento di graduatorie e l'incremento dei posti per i prossimi...

