Concelebrazione per i 100 anni dalla dipartita del Cardinale Prisco

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In una chiesa gremita di fedeli sabato 4 febbraio 2023, nella chiesa Ave Gratia Plena in Boscotrecase, si è tenuta laEucaristica, presieduta da S. Ecc. Mons. Gaetano Castello, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli, con la partecipazione di don Antonio Balzano, parroco della chiesa Ave Gratia Plena, di don Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sez. San Tommaso di Napoli, di Mons. Ciro Esposito, parroco della chiesa Santa Teresa di Gesù in Torre Annunziata e di Adamo Cirillo, diacono della chiesa Ave Gratia Plena, in ricordo dei 100della(4 febbraio 1923) dell’illustre figlio di Boscotrecase ilGiuseppe Antonio Ermenegildo. “Prima dellaEucaristica don Antonio Balzano ha ...