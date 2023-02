Comune di Barzanò | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1, in categoria C1, da assegnare all’area Affari Generali. L’assunzione si formalizzerà con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ilé aperto a tutti coloro siano interessati a lavorare nella Pubblica Amministrazione ed in possesso di diploma superiore. L’impiego presso un’Ufficio Pubblico é un’esperienza assai interessante, si ha l’opportunità di conoscere i più svariati aspetti della gestione di un Ente come il. Il Candidato ideale, oltre che un titolo di studio idoneo, dovrà avere buone doti comunicative, capacità di lavorare in team, puntualità, precisione ed esperienza nell’ambito. Nel Bando Integrale é ...