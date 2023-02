“Come il pesto senza” Toti spegne le polemiche su Sanremo-Rai con la metafora culinaria

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Il Festival dila Rai èilbasilico”. Il Presidente della Liguria Giovannièsbarcato aper la 73esima edizione del Festival della Canzone ed ha stemperato ledi cui si sta parlando tanto, soprattutto a Striscia la Notizia, su una cordata che avrebbe protocollato una candidatura per subentrare alla Rai nell'organizzazione della competizione musicale. Il Comune ligure ha una convenzione con la televisione di Stato che scade a fine 2023, maci ha tenuto a ribadire che il connubio tra il Festival e Rai appare indissolubile: “Stasera saremo sul palco a premiare il miglior duetto con la Lanterna che rappresenta la nostra terra. Il Festival celebra la libertà in tutte le sue forme, e ...

dai paté alligure alle verdure fresche lavorate e conservate in olio evo. Tutti i prodotti ... Ha iniziatoinviato culturale alla Nazione di Firenze. È stato per otto anni a Radio Monte ...Circa l'ipotesi di un Festival senza la Rai, Toti ha detto: "È un'ipotesi surreale: sarebbeilsenza il basilico, non si può fare e lo sa qualunque abitante della Liguria".

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, è invece intervenuto in conferenza stampa per commentare l'ipotesi di un Sanremo lontano dalla Rai. "Il Festival ...Sanremo 2023 è la Chiesa (made in Italy) che passa dalla scopa di Morandi e arriva fino al “fermi tutti” di Grignani, da ieri sera però percepito come Madre Teresa (a Rolling ci siamo arrivati prima, ...