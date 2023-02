Com’è dimagrita Noemi? La dieta seguita | il marito Gabriele Greco il suo più grande sostenitore

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Da qualche anno ogni volta checompare in tv non si può non notare il suo dimagrimento.? “No, sono tornata magra”, ha ammesso la cantante dai capelli rossi in una lunga intervista al settimanale Oggi di qualche tempo, nella quale ha parlato anche di salute mentale., lae il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.