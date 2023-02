Colapesce Dimartino | «Così abbiamo convinto Carla Bruni» Mr Rain | «Oggi sorrido» Ai Colla Zio il premio Jannacci

Leggi su amica

(Di venerdì 10 febbraio 2023), in gara al 73° Festival di Sanremo con “Splash”. Nella serata elle cover duetteranno conin “Azzurro” di Paolo Conte (foto Ansa)duettano nella quarta attesissima serata di venerdì 10 con. Come hanno fatto a convincerla? Semplicemente glielo hanno proposto tramite la casa discografica. E l’ex top model e premiere dame di Francia ha subito accettato: con loro grande sorpresa, si è dichiarata una loro fan e ha detto sì. Poi raccontano di loro: «Ci piace leggere, fare meditazione. Sport neanche a parlarne, proprio zero». Antonio si alza, tira su il maglione e mostra il maxi-cerotto per i dolori alla schiena. Poi ricordano il loro debutto da attori: dopo Sanremo esce il film La primavera ...