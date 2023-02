Le temperature alte e i venti sostenuti che si registrano inin queste ultime ore rendono più difficile gli sforzi delle brigate antincendio per contenere le fiamme che stanno devastando quattro regioni del centrosud del Paese. Secondo le ultime cifre ......H5N1 sta destandoin tutta la regione americana già che focolai sono già stati segnalati nelle ultime settimane dalle autorità sanitarie di Canada, Stati Uniti, Messico, , , , , , e

Cile: allarme incendi, aumentano i focolai - America Latina Agenzia ANSA

Brucia il Cile, incendi nel Paese fanno 26 morti colpa delle elevate ... Antimafia Duemila

Devastanti incendi boschivi nel Cile centro-meridionale: i video Ilmeteo.net

Aviaria, allarme in Perù: migliaia di animali a rischio contagio. Cresce l'allerta in tutto il continente ilmattino.it

Allarme attentati anarchici in Italia: a rischio carceri e ministeri Polizia Penitenziaria

Le temperature alte e i venti sostenuti che si registrano in Cile in queste ultime ore rendono più difficile gli sforzi delle brigate antincendio per contenere le fiamme che stanno devastando quattro ...Il governo cileno ha arrestato 28 persone per il loro presunto coinvolgimento negli incendi boschivi che stanno imperversando nel Cile centrale e meridionale e che hanno causato 24 morti, mentre i vig ...