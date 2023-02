Ciclismo su Pista | l’Italia ha tre medaglie agli Europei | arriva anche il secondo oro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Grenchen – Spettacolo azzurro a Grenchen.conquista in Svizzera il titolo europeo di inseguimento a squadre maschile. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro i protagonisti di una finale strepitosa chiusa con il tempo di 3:47.667 davanti ad una Gran Bretagna (3:48.800) dominata dall’inizio alla fine della gara. Un altro successo quindi per ilsuitaliano, che ai Giochi Olimpici di Tokyo ha brindato proprio alla meda d’oro nell’inseguimento a squadre maschile. Meda d’argento, invece, a Grenchen per la nazionale femminile: Martina Alzini, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e Martina Fidanza non hanno potuto nulla in finale contro una Gran Bretagna particolarmente dinamica e convincente. Infine il trionfo di Simone Consonni, bravissimo nel conquistare ...