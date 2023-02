Ciclismo su pista | Europei Grenchen 2023 | fantastico Milan | è oro nell’inseguimento individuale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) E’ ancora una volta grande Italia aglidisu, in corso di svolgimento al velodromo di, in Svizzera. Dopo le due medaglie d’oro conquistate nella giornata di ieri da Simone Consonni e dall’inseguimento a squadre maschile, ci pensa Jonathana regalare il terzo titolo iridato ai colori azzurri. Il ventiduenne di Tolmezzo, infatti, si laurea campione europeo, battendo in finale il britannico Daniel Bigham, che si deve accontentare dell’argento. A questo punto la Nazionale italiana guidata da Marco Villa si trova a quota tre ori ed un argento nel medagliere della manifestazione continentale. In serata si è chiuso anche l’omnium femminile: l’oro viene vinto dalla britannica Archibald, ...

L'inseguimento è sempre una storia italiana. Jonathan Milan è il nuovo campione europeo dell'inseguimento individuale. Il campione olimpico del quartetto ha stravinto il confronto di finale contro l'...Jonatahn Milan non si accontenta e, dopo l'oro conquistato ieri col quartetto azzurro, il talento di Tolmezzo ha conquistato un altro primo posto negli Europei sudi Grenchen nell'inseguimento. A BREVE IL SERVIZIO ...

Ancora una medaglia d'oro per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Grenchen: festeggiano ancora gli uomini, arriva il bis dopo ieri per Jonathan Milan. L'azzurro ha trionfato nell'ins