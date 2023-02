Ciclismo su pista | Europei 2023 | Barbieri attardata nell’omnium | Predomo eliminato nella sprint

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si è conclusa da pochi minuti la sessione pomeridiana della terza giornata deglidisudi Grenchen, in Svizzera: tante le gare svolte sia in ambito maschile che femminile, i cui risultati verranno di seguito riepilogati, in vista delle finali previste in serata. Partiamo dall’ottimo risultato ottenuto da Jonathan Milan nell’inseguimento individuale maschile: il 22enne originario di Tolmezzo ha raggiunto la finale per l’oro grazie al secondo miglior tempo nelle qualificazioni. Dovrà vedersela con chi, nel round qualificatorio, ha fatto registrare il miglior crono, il britannico Daniel Bigham (4:02.775, mentre il tempo dell’azzurro eccede per 2.491). A contendersi il bronzo continentale saranno invece il tedesco Tobias Buck-Gramcko e il francese Corentin Ermenault. Non riesce ad andare oltre ...

