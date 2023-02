Ciclismo su pista | ancora oro per l’Italia agli Europei | Jonathan Milan più veloce di tutti nell’inseguimento individuale

Jonathan Milan, noto anche come il 'corazziere di Tolmezzo' per il suo metro e 94, ha bissato la vittoria del 2021 riprendendosi l'oro dell'inseguimento individuale, agli Europei disuin corso a Grenchen (Svizzera), dove aveva vinto già due anni fa. In finale il 22enne friulano del team Bahrain Victorious ha lasciato sfogare il britannico Daniel Bigham, dato per ...E' ancora una volta grande Italia agli Europei 2023 disu, in corso di svolgimento al velodromo di Grenchen , in Svizzera. Dopo le due medaglie d'oro conquistate nella giornata di ieri da Simone Consonni e dall'inseguimento a squadre ...

Ancora una medaglia d’oro per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Grenchen: festeggiano ancora gli uomini, arriva il bis dopo ieri per Jonathan Milan. L’azzurro ha trionfato nell’ins ...Jonathan Milan si è laureato campione europeo dell'inseguimento individuale nella rassegna continentale su pista in corso a Grenchen (Svizzera). Nella finale per l'oro l'azzurro di Tolmezzo, 22 anni, ...