Ciclismo | Europei pista | Jonathan Milan oro nell' inseguimento**

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Grenchen, 10 feb. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro'inseguimento individuale ai campionatidi ciclismo sudi Grenchen, in Svizzera. In finale l'azzurro della Bahrain Victorious si impone con il tempo di 4'03"744 al britannico Dan Bigham.

Jonathan Milan si è confermato campione europeo dell'inseguimento individuale nella rassegna continentale in corso a Grenchen (Svizzera). Nella finale per l'oro l'azzurro ha battuto il britannico ...Aglisu pista di Grenchen oro per Jonathan Milan nell'inseguimento inviduale. Per l'Italia è la ... Leggi i commenti: tutte le notizie 10 febbraio - 19:50

Europei ciclismo su pista, Consonni e inseguimento uomini d'oro Sky Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Milan in finale per l'oro nell'inseguimento individuale maschile! OA Sport

Europei ciclismo su pista 2023: programma completo e stelle da ... Olympics

Europei ciclismo su pista - Quartetto da sogno, Italia campione d ... Eurosport IT

**Ciclismo: Europei pista, argento per il quartetto azzurro dell ... Il Sannio Quotidiano

Jonathan Milan si è confermato campione europeo dell'inseguimento individuale nella rassegna continentale in corso a Grenchen (Svizzera). Nella finale per l'oro l'azzurro ha battuto il britannico ...Un'altra medaglia agli europei di ciclismo su pista in corso a Grenchen in Svizzera. A conquistarla è Jonathan Milan che si impone nella gara a inseguimento individuale. L'azzurro in finale ha battuto ...