Ciclismo | Annemiek Van Vleuten annuncia il calendario del suo ultimo anno Grandi giri e Mondiale nel mirino

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il 2023 sarà unsicuramente speciale per ilfemminile, visto che a dire addio alle corse sarà una delle piùcampionesse della storia di questo sport.Vanha deciso che questa sarà la sua ultima stagione e ha già pianificato tutto il proprio, con ancoraobiettivi da centrare. Unnel quale l’olandese prenderà parte a tutti e tre i: Giro d’Italia, Tour de France Femmes, La Vuelta Feminina. Il tutto senza dimenticare leclassiche per poi chiudere in bellezza con il Campionato del Mondo, con l’obiettivo di indossare nuovamente la maglia iridata, proprio come fatto nel 2022 in Australia con un’azione in solitaria semplicemente ...