Chiesa | dopo il documentario ecco cos’è cambiato

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 10 febbraio 2023)è diventato nel giro di pochissimo tempo l’idolo di tutti i tifosi. Chiunque pensa che sia un gioiello che non bisogna farsi sfuggire.è l’idolo dei tifosi. Sarà la sua giovane età, sarà il suo talento o saranno entrambe le cose, ma ogni tifoso bianconero ama alla follia questo giocatore. Il ragazzo si è immediatamente fatto volere bene da tutta Torino. La PresseEra da anni che non si vedeva un giocatore in grado di mettere tutti quanti d’accordo. Per fortuna il figlio d’arte ci è riuscito. Risulta doveroso ricordare come il giovane Federico sia figlio di Enrico. Il quale a sua volta è stato un calciatore. L’ex esterno della Fiorentina è destinato a diventare il punto centrale del futuro bianconero. Non è un caso il fatto che sia addirittura in programma una serie televisiva sul suo conto. Della sua distribuzione se ne occuperà Amazon ...