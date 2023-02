Chiara Francini ha figli? Ecco la vita privata della conduttrice di Sanremo 2023

Leggi su donnapop

(Di venerdì 10 febbraio 2023)haoppure no? Da ben 17 anni la showgirl ha una relazione con Frederick Lundqvist, un ex calciatoreNazionale svedese. Ma cosa sappiamolorodi coppia? Leggi anche:cosa ha fatto in tv e al cinema? Perché è famosa? La loro relazione è solida e va avanti ormai...