Chiara Francini a Sanremo 2023 | la beauty evolution della co-conduttrice

Leggi su amica

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Affascinante, sensuale e con un carisma irresistibile,affiancherà Amadeus in una delle serate più importanti di, quella dei duetti. Attrice,e scrittrice, l’autrice di Non parlare con la bocca piena sa giocare con il suolook lasciando emergere la sua personalità esuberante. Una vivacità che si riflette in uno stile ricco di personalità ed estremamente sensuale. Un esempiosua personalità sbarazzina in fatto di bellezza è l’ormai iconica frangetta lunga e leggermente bombata. Un tocco ringiovanente per la chioma, ma anche l’espediente ideale per valorizzare ulteriormente gli occhi chiari e luminosi dell’attrice e scrittrice. A moltiplicare il suo fascino contribuisce la tinta castana. Una tonalità calda e ...