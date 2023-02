Chiara Ferragni è solo l' orribile specchio del capitalismo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La cosa seccante è che quando se ne parla non si fa altro che alimentare l'algoritmo che genera aria fritta, like, commenti, idiozia e tanti, tanti soldi. E poi è estremamente fastidioso il fatto che non c'è alternativa...

Dopo le co - conduzioni di, Francesca Fagnani e Paola Egonu, questa sera è il turno dell'attrice e comicaFrancini. Tra gli ospiti, poi, c'è Peppino Di Capri, che ieri non si è ...Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, il suo cachet sarà uguale a quello delle co - conduttrici: per ogni serata, Francesca Fagnani e Paola Egonu percepiscono 25mila euro. Nel ...

cicatrici.nere: "Nessun illecito da Chiara Ferragni e Claire Fontaine, ma il mio 'Pensati libera' è anti-mark… La Repubblica

Chiara Ferragni demolita da Filippo Facci: "Sul palco senza slip" Liberoquotidiano.it

Lo street artist di Pensati libera: "Il messaggio sull'abito di Chiara Ferragni è mio" RaiNews

Il festival visto dall'Estetista cinica: "Qui sono belle e magre, ma i corpi delle donne sono tutti validi" la Repubblica

Sanremo 2023, la scopa del sistema Rolling Stone Italia

Un’azione da boomer, direbbe qualcuno. Amadeus ha messo in tasca il telefono dopo aver iniziato dalla scale dell’Ariston una diretta Instagram sul profilo, creato per lui da Chiara Ferragni, dopo anni ...Pif introduce la puntata dedicata a quelle famiglie che hanno anche 7 figli! Da non perdere su MTV martedì 20 maggio alle 21 e giovedì alle 23 ...