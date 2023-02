Chiara Civello ricorda Bacharach | “Indimenticabile | unico | generoso”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Non avevo mai scritto una canzone con qualcuno e tu, Burt, sei stato la mia prima collaborazione., non finirò mai di ringraziarti per tutto quello che mi hai dato e che continuerai a darmi con ogni tua canzone. Ti amo Burt. L'articolo L'Opinionista.