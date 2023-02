Chi paga la spesa al Grande Fratello Vip

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Da ormai diversi mesi questa nuova edizione delVip ci sta tenendo incollati allo schermo, complici i tanti intrighi, gossip e scandali che avvengono ormai a cadenza quotidiana. Questa casa negli anni ha attirato un po’ le attenzioni di tutti, anche di quelli che non amano il programma. Immaginare infatti un gruppo di persone chiuse in casa e completamente isolate dal mondo, è qualcosa di intrigante per molti. Come vengono gestiti gli spazi? Dove dormono le persone? . In questo breve articolo rispondiamo proprio a questa domanda, vedendo come funziona e chila. LaVip: chi la? A questa domanda ci sono due possibili risposte, una relativa al gioco e una al mondo reale. Nel gioco la ...