Chi è Sangiovanni | cantante ospite di Ariete a Sanremo 2023 Duetti | Cover

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Chi è, ildial Festival di? Una delle giovani stelle del panorama musicale italiane, dopo essere uscito da Amici, ha partecipato lo scorso anno al Festival con Farfalle, una delle canzoni che ha avuto maggior successo. Il suo vero nome è Giovanni Damian. Classe 2003, è nato a Vicenza. Con Farfalle lo scorso anno arrivò quinto, ma come detto il brano ha avuto un grande seguito: ha pubblicato una versione in lingua spagnola, in collaborazione con Aitana, dal titolo Mariposas. Torna acomedinella serata delle) del 10 febbraio, per cantare insieme Centro di gravità permanente, uno dei pezzi più ...